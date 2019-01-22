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В Илишевском районе две автоледи не поделили дорогу: пострадал ребенок

Добавлено: 22.01.19
Просмотров: 35
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Илишевский район
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В Илишевском районе две автоледи не поделили дорогу: пострадал ребенок

Накануне утром в селе Верхнеяркеево Илишевского района произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

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По информации начальника ГИБДД по РБ Динара Гильмутдинова, на пересечении улиц 50 лет Октября и Строительной столкнулись KIA Optima, за рулем которой сидела 37-летняя местная жительница, и Lada Kalina под управлением 41-летней женщины. В результате удара водитель отечественной машины и ее 4-летний сын получили травмы и обратились за медицинской помощью. Предварительно установлено, что водитель иномарки нарушила очередность проезда на перекрестке, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Всего за сутки в регионе произошло девять аварий, в которых пострадали десять человек. Также сотрудники ГИБДД задержали 24 нетрезвых водителя.

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