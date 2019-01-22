В Илишевском районе две автоледи не поделили дорогу: пострадал ребенок
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Накануне утром в селе Верхнеяркеево Илишевского района произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
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Всего за сутки в регионе произошло девять аварий, в которых пострадали десять человек. Также сотрудники ГИБДД задержали 24 нетрезвых водителя.
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