Башкирия намерена развивать медицинский туризм
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К 2024 году количество иностранцев, приезжающих в республику за лечением, должно вырасти в четыре раза, сообщила на форуме «Время экспортировать» начальник отдела информационно-аналитической работы и развития здравоохранения Минздрава РБ Лидия Светлакова, сообщает сайт Newsbash.ru.
«За прошедший период количество иностранных граждан, которые приезжают на лечение в республику, выросло с 470 до 600 человек в год. К 2024 году мы рассчитываем обеспечивать медуслугами порядка 1900 человек ежегодно», – передает ее слова «РБК-Уфа».
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