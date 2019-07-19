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Башкирия намерена развивать медицинский туризм

Добавлено: 19.07.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Башкирия намерена развивать медицинский туризм

К 2024 году количество иностранцев, приезжающих в республику за лечением, должно вырасти в четыре раза, сообщила на форуме «Время экспортировать» начальник отдела информационно-аналитической работы и развития здравоохранения Минздрава РБ Лидия Светлакова, сообщает сайт Newsbash.ru.


«За прошедший период количество иностранных граждан, которые приезжают на лечение в республику, выросло с 470 до 600 человек в год. К 2024 году мы рассчитываем обеспечивать медуслугами порядка 1900 человек ежегодно», – передает ее слова «РБК-Уфа».
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Сейчас иностранцы приезжают в Башкирию в основном к стоматологам, офтальмологам, онкологам, кардиохирургам, пластите ким хирургами и специалистам по экстракорпоральному оплодотворению. Среди основных причин, мешающих развитию медицинского туризма в Башкирии, Светлакова назвала разрозненность медицинской и туристической сфер, плохой сервис для тех, кто сопровождает больных, и отсутствие международных сертификатов качества медицинских услуг.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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