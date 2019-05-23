В уфимском Затоне появится новая школа на 1 295 мест
Комментарии (0)
Загрузка...
В уфимском Затоне появится новая школа. Она рассчитана на 1 295 мест. Об этом стало известно сегодня в ходе совещания в формате «Инвестчас», которое провел мэр города Ульфат Мустафин, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В Демском районе Уфы построят школу на 1000 мест
На строительство новых объектов планируют потратить около 1,6 миллиарда рублей.
Читайте также
Образование
В Демском районе Уфы построят школу на 1000 мест
Образование
В Уфе появится новая музыкальная школа
Экономика
Строительство нового квартала в Уфе началось с возведения здания детского сада
Общество
В Благоварском районе возводят новый хирургический корпус к 100-летию республики
Образование
Строительство школы на 1125 мест в Стерлитамаке планируют завершить к Новому году
Здравоохранение
В Уфе в микрорайоне Колгуевский появится новая детская поликлиника
Образование
В Зианчуринском районе появится новый детсад на 60 мест
Экономика
В Октябрьском районе Уфы запланировано строительство нового детского сада