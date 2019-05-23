В уфимском Затоне появится новая школа на 1 295 мест

В уфимском Затоне появится новая школа. Она рассчитана на 1 295 мест. Об этом стало известно сегодня в ходе совещания в формате «Инвестчас», которое провел мэр города Ульфат Мустафин, сообщает сайт Newsbash.ru.



Проект, который представил директор общества с ограниченной ответственностью «Юллар» Михаил Красильников, предусматривает также строительство детского сада. Он рассчитан на 345 дошкольников. Кроме того, планируют возвести спортивную площадку площадью 2370 квадратных метров.На строительство новых объектов планируют потратить около 1,6 миллиарда рублей.