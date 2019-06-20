В Салавате намерены запустить производство зеркал на предприятии «Салаватстекло»

АО «Салаватстекло» намерено запустить современное производство зеркал. Проект на прошедшем накануне «Инвестчасе» представил гендиректор предприятия Сергей Агуреев, сообщает сайт Newsbash.ru.



Он отметил, что предприятие до 2007 года изготавливало зеркала по устаревшей технологии, а после и вовсе закрыло это направление. При этом выпуск зеркал, по его мнению, имеет хорошую рыночную перспективу – следовательно, его нужно возобновить, но на современном оборудовании.В проект планируется вложить 523,7 млн рублей. Запустят производство в ноябре 2019 года. Члены правительства РБ поддержали проект и пообещали предоставить льготы по налогам на имущество и прибыль.