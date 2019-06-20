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В Салавате намерены запустить производство зеркал на предприятии «Салаватстекло»

Добавлено: 20.06.19
Просмотров: 118
Рубрика: Экономика
Теги: Салават
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В Салавате намерены запустить производство зеркал на предприятии «Салаватстекло»

АО «Салаватстекло» намерено запустить современное производство зеркал. Проект на прошедшем накануне «Инвестчасе» представил гендиректор предприятия Сергей Агуреев, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Он отметил, что предприятие до 2007 года изготавливало зеркала по устаревшей технологии, а после и вовсе закрыло это направление. При этом выпуск зеркал, по его мнению, имеет хорошую рыночную перспективу – следовательно, его нужно возобновить, но на современном оборудовании.

В проект планируется вложить 523,7 млн рублей. Запустят производство в ноябре 2019 года. Члены правительства РБ поддержали проект и пообещали предоставить льготы по налогам на имущество и прибыль.

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