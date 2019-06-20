В Салавате намерены запустить производство зеркал на предприятии «Салаватстекло»
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АО «Салаватстекло» намерено запустить современное производство зеркал. Проект на прошедшем накануне «Инвестчасе» представил гендиректор предприятия Сергей Агуреев, сообщает сайт Newsbash.ru.
В проект планируется вложить 523,7 млн рублей. Запустят производство в ноябре 2019 года. Члены правительства РБ поддержали проект и пообещали предоставить льготы по налогам на имущество и прибыль.
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