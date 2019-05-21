Каких медицинских кадров больше всего не хватает в Башкирии

Согласно отчету за первый квартал 2019 года, на каждые 10 тысяч населения в республике работает 31,1 врача. При этом нормой считается показатель 32,8 медика с высшим образованием, сообщает сайт Newsbash.ru.



По состоянию на 31 марта 2019 года дефицитными специалистами в регионе считаются акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, инфекционисты, неврологи, онкологи, неонатологи, психиатры, наркологи, фтизиатры, хирурги и эндокринологи. Также не хватает терапевтов, педиатров и врачей скорой медицинской помощи.

Что касается конкретных городов и районов, то острая нехватка кадров зафиксирована в больницах Уфы, Стерлитамака, Сибая, Октябрьского, Ишимбайского, Дюртюлинского, Чишминского, Туймазинского, Хайбуллинского, Бурзянского, Миякинского, Илишевского, Кигинского, Федоровского и Калтасинского районов. У Минздрава РБ уже есть план, как разобраться с кадровым голодом. Дефицитных врачей в проблемные районы будут привлекать деньгами. Например, по федеральной программе «Земский доктор» 99 врачей в этом году получат по миллиону рублей, а 10 фельдшеров – по 500 тысяч рублей.



Еще 150 медикам с высшим образованием, которые не попали в эту программу, но продолжают работать в подходящей должности с 2012 года, заплатят по миллиону рублей из средств регионального бюджета.



Также с 2016 года у Башкирии есть своя похожая программа, которая называется «Земский фельдшер». В этом году выплаты в 500 тысяч рублей по ней получат 55 фельдшеров, согласившихся переехать в село для работы в ФАП.





Что касается восполнения дефицита врачей редких специальностей, в регионе в этом году стартовала новая программа. 125 врачей с сертификатами по акушерству и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии, неонатологии, онкологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, сердечно-сосудистой хирургии, урологии или кардиологии, которые устроились на работу в межмуниципальные центры, получат по миллиону рублей из бюджета Башкирии.