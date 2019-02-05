Пятидневка в школах Башкирии: чем грозит переход и уменьшится ли зарплата учителей в связи с этим

В Башкирии все выходные бурно обсуждается тема перехода школ на пятидневную учебную неделю. И пока с высоких трибун министры утверждают, что так будет всем только лучше, родители и учителя с недоверием смотрят на это решение.



С одной стороны, они, как и дети (а может, даже больше детей), рады, что появился еще один выходной. С другой – опасаются последствий. Ведь не совсем понятно, как будет распределяться нагрузка, какие предметы в итоге урежут и что будет с зарплатой. Мы попыталась разобраться в особенностях пятидневной учебной недели и ответить на все эти вопросы.В первую очередь стоит отметить, что пятидневка в школах не такое уж ноу-хау. Согласно действующему законодательству, учебные заведения вправе самостоятельно выбирать, по какой схеме им учиться. В Уфе есть школы, которые уже несколько лет не работают по субботам. Сложность заключается в выборе варианта учебного плана. Руководству придется решить, какую из предлагаемых нагрузок взять за основу. Чтобы понять, почему нельзя просто раскидать субботние уроки по неделе, нужно разобраться со школьной документацией.Все школы работают по учебному плану. Это главный документ образовательного учреждения. Он состоит из обязательной и вариативной частей. В первой прописаны предметы, которые должны быть в каждой общеобразовательной школе, во второй – предметы из регионального компонента и компонента образовательной организации, они могут отличаться в зависимости от субъекта страны и профиля самой организации. Например, в Башкирии под региональным компонентом понимают такие дисциплины, как «Башкирский язык», «История Башкортостана», «Культура Башкортостана». На каждый предмет из обязательной части учебного плана выделено строго определённое количество часов. Нельзя урвать кусочек от русского языка в пользу математики или биологии и наоборот, но можно варьировать расписание за счет компонента образовательной организации. Это несколько уроков в неделю, которые школа может выбирать сама: это может быть, например, ритмика или дополнительная математика.Также школы обязаны придерживаться СанПиНов, которые не дают перегружать детей. Так, в пятидневном расписании для 5 класса не должно быть больше 29 академических часов в неделю, для 6 класса – больше 30 часов, для 7 – больше 32, для 8 и 9 – больше 33.Кроме того, существуют ограничения по распределению этих самых уроков в течение дня и недели. Например, нельзя ставить математику первым уроком, последним уроком тоже нельзя, а еще нельзя ее изучать сразу после физкультуры и по субботам. И математика не единственный такой предмет, у физики, химии, русского языка тоже есть свои ограничения. Учителям-предметникам, кстати, тоже нельзя вести три урока подряд – для них должно быть «окно».Поэтому просто перекинуть уроки с субботы не получится. Завучам, составляющим расписание, придется учесть все нюансы, а если честно, пренебречь какими-то правилами. Потому что составить расписание, удовлетворяющее требованиям и Минобра, и СанПиНа невозможно. С этой задачей даже компьютерные программы не справляются – просят указать условия, которые можно проигнорировать.Спешим расстроить: отменять целые дисциплины не будут. Родители, считающие, что из расписания уберут ненужный, по их мнению, башкирский язык/музыку/второй иностранный язык, ошибаются. При пятидневке все эти предметы остаются, хоть и в минимальном количестве. А вот часы на изучение обязательных предметов немного сокращаются. Например, вместо 3 часов в неделю русского языка в 8 классе останется только 2 часа, это предусмотрено в одном из вариантов федерального стандарта. Также многие родители переживают, что из-за нерабочей субботы нагрузка в другие дни сильно вырастет. Уроков, конечно, станет больше, но ни о каких 8-9 уроках речи не идет. Рособрнадзор не одобрит такое расписание.Согласно все тем же СанПиНам, для 5-6 классов максимум допускается 6 уроков в день, для 7-11 классов – 7 уроков. Если их больше – это либо факультатив по желанию, либо платное занятие, либо грубое нарушение.В министерстве образования Башкирии заявили, что на пятидневку школы перейдут уже в апреле, то есть в четвертой четверти. Учителям при этом никто пока не объяснил, как это сделать. Ведь учебные планы принимались еще осенью, уроки запланированы и строго распределены. Грубо говоря, в начале учебного года учитель рассчитывал, что в 5а классе у него будет 102 урока в год, он разработал календарно-тематическое планирование, решил, какую тему в какой день будет проходить с детьми. А в апреле его просят внести коррективы и успеть пройти за 2 урока то, что он планировал пройти за 3. Да и неправильно это, начинать год по одной программе, а заканчивать по другой. Одним словом, загадка.Переживают учителя и за свои финансы. Все тот же министр образования республики заявил, что зарплата учителей не снизится с переходом на новую систему. Но педагоги такую математику не понимают: если при шестидневной учебной неделе у учителя была нагрузка 36 часов (6 уроков по 6 дней), то при пятидневной она составит 30 часов (6 уроков по 5 дней). Конечно, такие подсчеты весьма грубые, но очевидно, что нагрузка на педагога снизится. А ведь зарплата учителя напрямую зависит от количества часов. По словам правительства, нагрузку добавят за счет внеурочной деятельности, но как именно – неизвестно.Радий Хабиров предлагает каждую субботу месяца проводить общешкольное мероприятие – спортивные, патриотические или культурные. Казалось бы, хорошая идея, но педагоги с ужасом полагают, что проводить это мероприятие придется им. А готовить праздник на всю школу – то еще испытание. Заинтересовать мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 18 лет, проследить, чтобы никто не покалечился, и чтобы ни один из родителей не обиделся – миссия невыполнима. В целом, идея перейти на пятидневку не такая уж плохая, но делать это нужно последовательно, а не всем скопом посреди учебного года. Все-таки не зря большинство школ, имея выбор, предпочли учиться по субботам.