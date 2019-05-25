Башкирия может принять у себя «Евразиаду» - евразийские игры по национальным видам спорта

«Башкортостан является сердцем Евразии, и здесь проходит очень много культурных, спортивных мероприятий. Сегодня мы договорились о том, что Уфа выбирается в качестве кандидата на проведение "Евразиады"», – рассказал врио главы республики Радий Хабиров.

По его словам, в Башкирии будет создан оргкомитет, который займется подготовкой спортивной инфраструктуры и будет проводить соответствующие переговоры. Хабиров подчеркнул, что Евразиада станет «одним из самых ярких культурных событий страны». Провести ее власти намерены на «высшем уровне».