Башкирия может принять у себя «Евразиаду» - евразийские игры по национальным видам спорта
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«Башкортостан является сердцем Евразии, и здесь проходит очень много культурных, спортивных мероприятий. Сегодня мы договорились о том, что Уфа выбирается в качестве кандидата на проведение "Евразиады"», – рассказал врио главы республики Радий Хабиров.
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